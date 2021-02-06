Названы преимущества вакцин "Вектора" и центра Чумакова

Антикоронавирусная вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор", может быть безопаснее для аллергиков и онкологических больных, а препарат Центра имени Чумакова "Ковивак" – удобнее при транспортировке. Мнением о потенциальных преимуществах российских конкурентов "Спутника V", разработанного центром имени Гамалеи, поделилась директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

"ЭпиВакКорона" – пептидная вакцина, а не векторная, как "Спутник V", напомнила она в интервью РИА Новости. Вакцина "Вектора" сделана из трех составных частей генома коронавируса, наиболее устойчивых к мутации, и предположительно может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных.

Директор "Вектора" Ринат Максютов ранее заявлял, что "ЭпиВакКорона" полностью безопасна для аллергиков. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, "Спутником V" можно прививаться людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии обострения.

Ранее говорилось о необходимости осторожно применять "Спутник V" при вакцинации пациентов со злокачественными новообразованиями: информации о влиянии вакцины пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с онкологическими заболеваниями не противопоказана, и уже в скором времени алгоритмы вакцинирования онкологических больных от коронавируса должны быть оформлены в виде рекомендаций Минздрава РФ.

Третья российская вакцина "Ковивак" Центра имени Чумакова, представляющая собой целые убитые вирусы, будет доступна с апреля. Ожидается, что она позволит стимулировать выработку антител сразу ко всем белкам вируса, при этом "Ковивак" будет легче хранить и транспортировать.

По словам Марины Велдановой, на начало 2021 года в мире разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против COVID-19. Начаты испытания 63 препаратов на людях, шесть из них начали применяться для вакцинации населения, хотя третья стадия клинических испытаний еще не закончена.

В обычных условиях разработка, регистрация и допуск к применению новой вакцины занимают до 10 лет, уточнила Велданова. Ускоренный порядок регистрации вакцин от COVID-19 стал возможен после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Ранее ведущий мировой медицинский журнал The Lancet выпустил статью о результатах третьей, решающей фазы испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет 91,6 процента, а среди добровольцев старше 60 лет – 91,8 процента.

В эпидемиологическом опыте было показано, что вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев ковида, отметил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Таким образом, если человек после вакцинации встретится с возбудителем коронавирусной инфекции, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах и не будет госпитализирован.

"Это как грипп, который мы с вами довольно часто переносим на ногах", – пояснил Гинцбург.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в России до июня могут привиться от коронавируса все желающие сделать это.