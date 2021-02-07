Адвокат Трампа попросил приостановить импичмент из-за шаббата

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа направил письмо лидерам демократов и республиканцев в сенате, а также сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента, в котором попросил приостановить процесс импичмента.

Дэвид Шон пояснил, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, поэтому не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу 12 февраля, пишет New York Times.

Адвокат извинился за предоставленные неудобства и получил ответ, что его просьба будет удовлетворена.

Как именно будет удовлетворена эта просьба, изданию не известно. Лидеры сената могут ускорить процесс, чтобы успеть закончить к вечеру пятницы – если это произойдет, импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории.