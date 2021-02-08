Реактивную систему "Торнадо-Г" поставят на вездеход

В России разрабатывают реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" на шасси двухзвенного вездехода ДТ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружений Александр Дудкин.

Ранее на вездеход ДТ-30 установили зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ". Кроме того, в 2018 году Минобороны заказало разработку боевой ремонтно-эвакуационной машины на базе двухзвенного вездехода.

ДТ-30 двухзвенная машины, специально предназначенная для работы на Крайнем Севере. Гусеницы этого вездехода давят на землю меньше, чем стопа человека, поэтому он не проваливается в снег или в болото. Кроме того, у ДТ оба звена ведущие: если одно застрянет, второе его вытащит.

"Торнадо-Г" – дальнейшее развитие РСЗО "Град". Новая боевая машина получила современную систему управления огнем на основе ГЛОНАСС, что значительно повысило точность огня. Расширился список доступных боеприпасов: кумулятивные для уничтожения бронетехники и кассетные с осколочно-фугасными боевыми элементами против пехоты. Общая эффективность "Торнадо-Г" увеличилась втрое, заявляют разработчики.