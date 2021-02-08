Заммэра Москвы: в ближайшие месяцы столица вернется к полноценной жизни

В Москве каждый день наблюдается снижение и количества новых заболевших COVID-19, и числа госпитализированных, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24". При этом наблюдается положительная динамика по количеству вакцинируемых жителей.

"Как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения", – указал он.

По мнению Ефимова, вернуться к обычной полноценной жизни жители Москвы смогут уже в ближайшие месяцы.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 1 728 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 945 452 человек. Выздоровел уже 851 171 пациент.

Ранее в Минздраве сообщали, что улучшение ситуации с коронавирусом произойдет в России к лету.