ФХР будет бороться за сокращение дисквалификации Кузнецова

Федерация хоккея России будет бороться за скорейшее снятие дисквалификации с нападающего Евгения Кузнецова. В 2018 году хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" был дисквалифицирован на четыре года.

После чемпионата мира 2019 года в пробе Кузнецова были обнаружены запрещенные вещества. Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года в матчах, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея на льду. На игры НХЛ тот запрет не распространяется.

Срок дисквалификации Евгения завершается 12 июня 2023 года. Но как заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ФХР будет бороться за сокращение срока наказания. В настоящее время ФХР изучает ситуацию.