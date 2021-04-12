Места забронированы на неделю: в Британии открываются пабы и рестораны

Частичное снятие локдауна для британцев – большое событие. Здесь ждали, когда откроются спортзалы. Любители шопинга были готовы встать на рассвете, чтобы первыми ворваться в магазин. Из-за вынужденного закрытия в период пандемии британские торговые сети потеряли за год почти 30 миллиардов фунтов прибыли. К наплыву клиентов приготовились простоявшие три месяца без работы парикмахерские и салоны красоты.

"То, что мы наконец открываемся – очень большое событие для нас. В целом, для экономики это важно. Честно скажу, нам с трудом удалось сохранить бизнес".

Британцы заранее резервировали места в ресторанах и пабах. Открыться сегодня разрешено только тем заведениям, где есть столики на улице или во дворе.

"Даже соблюдая безопасное расстояние между посетителями, у нас все равно остается очень много свободного пространства, но при этом мы все равно вынуждены работать лишь на пятую часть наших возможностей", – говорит менеджер Мэтт Льюти.

Не ждут большого оживления и в Лондонском районе Ковент-Гарден, обычно популярном среди туристов.

"Взгляните на улицы вокруг. Везде пусто. Это невероятно, но единственные люди, которые здесь появляются – это дорожные инспекторы", – сказал флорист Мелвин Тейлор.

Поэтому все здесь заранее настроены на то, что возвращение к нормальной жизни не будет быстрым.

В Англии ограничения отменяются постепенно. Следующий этап запланирован на 17 мая, если, конечно, вдруг резко не ухудшится ситуация с коронавирусом. В британском правительстве вообще рассчитывают на то, что нынешний локдаун последний, но уверенности в этом ни у кого нет.

Понемногу открывается Чехия. С понедельника возобновляются занятия в школах, пока для отдельных возрастных групп, но заодно разрешили открыться магазинам, торгующим школьной одеждой и канцтоварами. Также заработали химчистки, автомобильные мастерские и фермерские рынки.

"Почти все продавцы говорят, что им пришлось выбросить большую часть своей продукции, которую они могли продать, если бы рынки, магазины и школы не были закрыты", – отметила пресс-секретарь Пражского рынка Катрина Писацкова.

В столице Австрии – Вене на выходных несколько сотен человек устроили акцию протеста против ограничений.

В швейцарском кантоне Ури ковид-диссиденты собрались у памятника Вильгельму Теллю. Полиции с трудом удавалось сдерживать толпу.

В соседней Германии опасаются резкого увеличения тяжелых пациентов с COVID-19. В страну попал и активно распространяется так называемый британский вариант коронавируса.

"Число пациентов в обычных палатах за последние две недели существенно увеличилось, и мы ожидаем, что в отделениях интенсивной терапии в скором времени будет такая же ситуация", – сказал руководитель отдела интенсивной терапии в Университетском медицинском центре Йорг Кребс.

Несмотря на это часть региональных лидеров настаивает на смягчении режима локдауна. Правительство Меркель рассчитывает на то, что в Бундестаге все-таки будет принят закон, обязывающий всех подчиняться единым правилам, если уровень распространения инфекции достигнет опасной черты.