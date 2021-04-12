Член первого отряда космонавтов озвучил версию гибели Гагарина

Последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов озвучил версию гибели Юрия Гагарина. По его мнению, первый человек, побывавший в космосе, погиб в результате столкновения его самолета с метеозондом.

Впрочем, это лишь одна из версий: точная причина авиакатастрофы до сих пор не известна.

"Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот, – сказал Волынов РИА Новости. – Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется".

Космонавт добавил, что разглядеть такой метеозонд заранее при полете на большой скорости нельзя.

Волынов, входящий в комиссию по расследованию причин трагедии, поставил под сомнение версию коллеги Алексея Леонова. Тот предполагал, что самолет Гагарина попал в след пролетавшего мимо истребителя. Волынов напомнил, что летчик-испытатель Степан Микоян в свое время провел эксперимент с самолетом МиГ, аналогичным тому, на котором погиб Гагарин. Самолет набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него пролетали сверхзвуковые истребители.

"МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало", – заключил Волынов.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета. Его самолет упал возле деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки и столкнулся с землей.

12 апреля в России отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.

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