Россия и коронавирус оказались в списке главных угроз США

Российская Федерация оказалась в списке главных угроз США. Накануне американская разведка представила ежегодный доклад, сообщает телеканал "Россия 24".

Из документа следует, что наша страна угрожает Вашингтону в киберпространстве и не только. Якобы Москва пытается подорвать американское влияние в мире, а также ослабить западные альянсы. При этом в докладе сказано, что Россия не заинтересована в прямом конфликте с Соединенными Штатами.

Кроме того, в список главных угроз США попали Китай, Северная Корея и Иран. Но больше всего в Штатах опасаются коронавируса COVID-19 и его последствий. Считают, что в 2022 году мир столкнется с гуманитарным и экономическим кризисом.