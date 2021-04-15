Эксперт: в центре Европейской России будет аномально тепло

С 16 апреля в центре Европейской части России будет понижаться температура, но при этом сохранится аномальное тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как объяснил ученый, температура в центре Европейской части страны понизится, но все равно будет аномально тепло. В воскресенье, 18 апреля, температура понизится по отношению к нынешним показателям на 7-8 градусов, но при этом будет на три градуса выше нормы. В пятницу и субботу, 16 и 17 апреля, воздух прогреется до 15-16 градусов, пройдет небольшой дождь.

В воскресенье и понедельник на погоду вновь начнет воздействовать антициклон, температура немного понизится – дневные температуры будут 10-15 градусов.

Также заметно понизится температура ночью. В ночь на субботу ожидается 5-7 градусов, затем 1-6 градусов. Однако все эти показатели все равно на три градуса выше нормы, подчеркнул Роман Вильфанд.