Сенатор США спутала американские и российские истребители

Сенатор-демократ от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит, поздравила в Twitter командование резерва ВВС США фотографией с изображением российских истребителей Су-34.

Она написала, что поздравляет с 73-летием подразделение, выразив благодарность всем резервистам, которые готовы служить Америке.

После того, как комментаторы высмеяли её, 61-летняя Хайд-Смит срочно удалила пост.

Большинство читателей связали ошибку сенаторши, с тем, что якобы Республиканская партия "принадлежит России", другие же назвали национальной забавой американцев выдавать российское оружие за собственное.