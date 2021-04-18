Полиция США задержала жительницу Флориды, угрожавшую убить Харрис

В США задержана жительница Флориды, которая обвиняется в угрозах убить вице-президента страны Камалу Харрис. О происшествии сообщило издание USA Today.

Как отмечается, полиция задержала 39-летнюю медсестру Нивиан Пети Фелпс 15 апреля. Согласно судебным документам, обвиняемая угрожала нанести телесные повреждения вице-президенту США, а также убить ее.

Фелпс отправляла несколько видео своему мужу, который отбывает тюремное заключение. В записях она негодовала по поводу результатов президентских выборов 2020 года, а также обращалась за разрешением на ношение оружия. В пяти видеороликах обвиняемая угрожала убить Харрис и даже называла конкретный день. Как объяснила Фелпс, гнев и угрозы подпитывались ее верой в то, что Камала Харрис на самом деле не является чернокожей.

В администрации медицинского учреждения, где Фелпс в течение 20 лет работала медсестрой, сообщили о предстоящем увольнении женщины.

Адвокат Фелпс утверждает, что его подзащитная не представляет реальной угрозы для вице-президента – она лишь выражала свой гнев в общении с мужем. Фелпс грозит до пяти лет тюремного заключения, если ее признают виновной.