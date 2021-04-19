Грета Тунберг пожертвует на вакцины 100 тысяч евро

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность шведской экоактивистке Грете Тунберг за пожертвование и поддержку равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире.

Через свой благотворительный фонд юная активистка передаст ВОЗ 100 тысяч евро (120 тысяч долларов).

Гебрейесус призвал мировое сообщество последовать ее примеру и поддержать программу COVAX, благодаря которой страны с невысокими доходами могут получить вакцину, передает ТАСС.

Отмечается, что девушка смогла сделать это пожертвование с помощью вознаграждений, которые были получены ею за деятельность в защиту климата планеты.

К концу 2021 года в рамках COVAX планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 миллиона доз вакцин.

Согласно программе, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств.

К механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.