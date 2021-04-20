Эксперт: заседания "нормандского формата" никакого эффекта не дают

В ходе обсуждения ситуации в Донбассе в эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник отметил, что реальная ситуация, сложившаяся в настоящее время в регионе, международное сообщество не волнует.

Заседания "нормандского формата" пока никакого эффекта не дают. И вряд ли дадут. По словам эксперта, малейшая уступка со стороны украинского уполномоченного может стоить ему карьеры и даже здоровья. Поэтому все ожидания, что можно договориться, эфимерны.

"Украинская сторона не в состоянии договориться о чем-либо. Она не готова идти на какие-либо компромиссы".

Политическое и гражданское напряжение в Донбассе высокое. У граждан ЛНР и ДНР терпения уже нет. Люди понимают, что завершить военный конфликт политически уже не получается. Представитель ЛНР констатирует: мобилизация – единственный выход. При этом вызывает удивление и недоумение реакция ОБСЕ и ПАСЕ, представители которых будто закрыли глаза и молчат о массовой человеческой трагедии.

Совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации какая-то сторона должна сделать шаг вперед, резюмирует Родион Мирошник.