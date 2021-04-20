Чехия назвала еще одного россиянина, причастного к взрывам

У чешских следователей появился еще один подозреваемый, который может быть причастен к взрывам в деревне Врбетице. Об этом сообщает издание Seznam, ссылаясь на близкий к расследованию источник.

Третьим подозреваемым является россиянин Сергей Федотов. Его называют экспертом по ядам и взрывчатым веществам. Следствие считает, что именно он должен был изготовить взрывное устройство для склада боеприпасов.

Издание отмечает, что Сергей Федотов является членом элитной группировки ГРУ. Также он работал в Чехии в российской дипмиссии. Якобы Федотов улетел из Праги вместе с другими высланными дипломатами.

В конце прошлой недели Чехия заявила о том, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складе во Врбетице в 2014 году, при этом никаких доказательств Прага пока не предоставила.

В МИД России обратили внимание на то, что обвинения состряпаны на скорую руку, а за случившимся стоят США.

Чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова. Следствие считает, что они якобы причастны к взрывам.