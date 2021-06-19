Предложено создать систему предупреждения биоугроз

"Единая Россия" предлагает выделить из бюджета порядка 70 миллиардов рублей на развитие системы выявления и предупреждения биологических угроз, сообщил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, он отметил, что того требует сложившаяся сейчас острая ситуация с пандемией коронавируса. Политик напомнил, что такая система существует, однако нуждается в модернизации, чтобы "реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе новых".

Выделяемые на эти цели бюджетные средства, по мнению Медведева, можно было бы направить на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, развития современной лабораторной инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных кадров.

Кроме того, продолжил лидер "единороссов", в России необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса.

"Чтобы в течение максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", – подчеркнул Медведев.

Он отметил также особую значимость волонтерского движения, особенно в период пандемии, – добровольцы помогают наиболее уязвимым категориям граждан, поддерживают круглосуточно работающих медиков, помогают школьникам учиться в удаленном режиме.

Прямую трансляцию со съезда "Единой России" ведет сайт Вести.Ru.