Москалькова: дискриминация непривитых работников – нечестная игра

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в эфире радио "Вести FM" рассказала, что к ней приходит множество обращений от граждан касательно дискриминации из-за того, что у них нет прививки от коронавируса COVID-19.

Например, работникам компании "Норильский никель" сказали, что их не отпустят в отпуск летом и не дадут премии, если те откажутся прививаться. "Таких сообщений огромное количество – уволят, не дадут премию", – говорит омбудсмен.

По мнению Москальковой, стимулирование вакцинации через ограничение в правах – "нечестная игра, нечестная акция". Конечно, сама идея правильная – оградить общество от коронавирусной инфекции. Но механизмы, которыми эта идея реализуется, порождают боязнь и массовый психоз, считает омбудсмен.

Главное в данной ситуации – непонятно, почему дискриминируются те, кто не пойдет прививаться потому, что переболел и у него есть антитела. Или те, кто не может сделать прививку от коронавируса по медицинским показаниям, подчеркнула Москалькова.

На днях министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что сотрудники, не прошедшие вакцинацию, могут быть отстранены от работы, если в регионе действует постановление об обязательно вакцинации от коронавируса.