Политолог назвал теневого президента Украины

Имя "серого кардинала" Украины назвал киевский политолог Михаил Басараб. По его мнению, в стране появился теневой президент. И это руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Украинский политолог отметил, что дуэт президента Владимира Зеленского и Андрея Ермака демонстративно укрепляет свою власть.

Об этом эксперт заявил в интервью журналу "Країна" ("Страна"). Для захвата власти, подчеркнул Бесараб, Зеленский и Ермак отправили в отставку ранее влиятельного главу МВД Арсена Авакова, а теперь планируют отстранение от должности председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Арсен Аваков был главой МВД с 2014 по середину июля 2021 года. В отставку он ушел, как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, по просьбе Зеленского.

В сентябре 2021 года в машину помощника президента Сергея Шефира под Киевом было выпущено 10 пуль из автомата. Ранение получил водитель политика.

"На Украине началась очередная борьба за власть, за первое место", – прокомментировал это покушение директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Он отметил, что предположительными заказчиками устранения Шефира некоторые называют спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, другие – экс-главу украинского МВД Арсена Авакова. В любом случае, это покушение может быть черной меткой для самого Зеленского, отмечает Мартынов.

По мнению российского эксперта, на Украине началась борьба за власть, Зеленского начнут свергать.

"Другое дело – каким образом", – подчеркнул Алексей Мартынов.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 угроз в адрес высших государственных деятелей. 22 из них были адресованы лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, а еще три – министру внутренних дел.

Обстрел автомобиля Шефира мог быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а в Раде как раз приняли закон об олигархах, запрещающий им владеть СМИ, участвовать в политике, делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в процессе так называемой "большой приватизации". Эти возможные причины покушения назвал глава парламентской пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также, как это принято с современной украинской политике по любому поводу, не исключил "российский след". Арахамия подчеркнул при этом, что покушение – послание Зеленскому, сам его помощник не был целью.