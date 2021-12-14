Зимняя сказка: 113 пирамид Хеопса могло бы получиться из московского снега

В Москве и области – настоящая зимняя сказка. Добавляют новогоднего настроения праздничные инсталляции. Но, к сожалению, в отдельных случаях оно довольно быстро улетучивается. Даже днем в столице сохранялись пробки. Уплотнению трафика способствовали аварии и колонны снегоуборочных машин. Пешеходы в некоторых дворах с трудом преодолевали сугробы, еще сложнее приходилось молодым мамам.

Более трехсот миллионов кубометров сейчас укрывает московские улицы. Из такого количества получилось бы слепить 113 пирамид Хеопса. Безусловно, убрать такую массу снега быстро сложно даже с привлечением десяти тысяч единиц техники и 70 тысяч человек.

Сугробы в Москве выросли до 25 сантиметров. Столько снега в это время в мегаполисе не было с 1919 года. Такой же слой снега сейчас на улицах Санкт-Петербурга. По его количеству две столицы обходят Мурманск и Воркуту.

А северо-запад Москвы на сегодняшний день оказался даже более снежным, чем Магадан. Не везде осадки выпадали в виде снега. Черноземье и регионы Поволжья накрыли ледяные дожди. Массовая авария из-за гололеда произошла в Липецкой области. О скользких дорогах предупреждали друг друга сегодня водители в Волгоградской области. Гусиным шагом по заледеневшим тротуарам перемещаются пешеходы в Курской области.

На карте, составленной по данным метеолокаторов, над Черноземьем можно проследить отдельные зоны переохлажденных осадков. По сравнению с утром, их стало значительно меньше. Но гололед вместе с осадками приближается и к северо-западным границам России. Здесь фиксируются сильные снегопады, местами с ухудшением видимости до 900 метров.

Ночью в этом регионе погода окончательно испортится. В Карелии, Архангельской, Ленинградской и Псковской областях может выпасть от 5 до 10 мм осадков или 1/5 часть месячной нормы. Причем, львиная доля достанется Петербургу, а значит, в городе надо рассчитывать на заметный прирост высоты снежного покрова – местами до 10 см.

В таких условиях сохранится риск схода наледи с крыш. Ранее появилось видео падения наледи на девушку на набережной Мойки. Она находится в коме. Позднее стало известно еще о трех подобных случаях на Невском и Большом проспектах. Среди получивших травмы – 10-летний ребенок.

В Москве сегодня слабый снег отмечается лишь в отдельных районах города. Температура не превышает минус 2-3 градуса, ночью подморозит до -5. Завтра днем ожидается -2, обойдется без существенных осадков. Но в четверг в столице погода испортится. Пойдет мокрый снег, который в условиях повышения температуры до оттепелей начнет чередоваться с дождем. Может выпасть порядка 3-4 мм влаги. В пятницу осадки ослабеют, а волна тепла пойдет на спад.