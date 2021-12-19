Бывший офицер ЦРУ: США считают врагом Владимира Путина

Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг считает антироссийскую деятельность Вашингтона продолжением антисоветской политики. Как уверен Джо Вайсберг, США продолжают воспринимать Россию как "империю зла".

В интервью газете The Washington Post бывший разведчик рассказал, что во время службы был готов "к односторонней драке до победного конца".

"Я посвятил себя уничтожению КГБ и, в более широком смысле, советского голиафа", – заявил Джо Вайсберг.

Вайсберг признался, что его отношение к России сформировалось непрекращающейся антисоветской пропагандой. Бывший разведчик уверен, что и сейчас многие военные в США всерьез верят заявлениям о "необычайной агрессивности и моральной несостоятельности России", пишет РИА Новости.

После окончания "холодной войны" Вайсберг пришел к выводу, что его взгляды были "насколько упрощенными ".

Вайсберг считает, что Соединенные Штаты застряли в далеком прошлом, однако теперь врагом считается российское государство в лице Владимира Путина, который "нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь".

По мнению Вайсберга, на месте России "любое разумное государство" сочло бы угрозой своей безопасности такие действия, которые предпринимают США в последние годы.

К ним бывший сотрудник ЦРУ отнёс прием в НАТО бывших советским республик, создание щита противоракетной обороны в Европе и, в конце концов, санкции.

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