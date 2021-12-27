На Украине объяснили невозможность большой войны с Россией

Напряженность между Россией и Украиной снизилось, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В эфире телеканала "Украина-24" он высказал мнение о том, что "большая война" между этими странами вряд ли возможна.

По его мнению, тому есть несколько причин. Одна из них – состоявшийся недавно разговор Владимира Путина и Джо Байдена. При этом Климкин не исключает масштабных военных провокаций. А вот блицкриг на 100% невозможен, уверен экс-глава МИД.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров выразил опасение, что Запад может развязать войну на Украине и обвинить в этом Россию.