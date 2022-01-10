Новый штамм ковида мог стать результатом лабораторной ошибки

"Дельтакрон" еще не вариант ковида, возможно, в лаборатории произошло загрязнение образцов, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Ранее на Кипре выявили гибрид омикрон- и дельта-штаммов, и в международную базу данных GISAID 7 января 2022 года были депонированы 25 последовательностей нового варианта. Но так называемый "дельтакрон" вполне может оказаться контаминацией штаммов, такие смеси возможны, если образцы забирал недостаточно опытный лаборант. Поэтому обсуждать новый штамм пока преждевременно, тем более что другие лаборатории не заявляли о чем-то подобном.

Ранее сообщалось, что ученые, работающие в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили "дельтакрон" – гибридный штамм коронавируса, имеющий генетическую основу как у варианта "дельта", а также ряд мутаций, присущих штамму "омикрон". По словам заведующего лабораторией Леонтиоса Кострикиса, "дельтакрон" исследователи обнаружили в 25 пробах, взятых на острове. При этом только 11 из этих 25 образцов были взяты у людей с симптомами COVID-19. Остальные – у жителей без каких-либо симптомов.