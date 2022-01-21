Переговоры РФ и США стартуют, несмотря на абсурд

Сергей Лавров прибыл в Женеву вечером в хорошем расположении духа с настроем на продуктивный диалог со своим американским коллегой. Улицы заранее оцепили, по ним, абсолютно пустым, гулял только сильный холодный ветер и полицейские. Вдали слышались приближающиеся сирены. Меры безопасности по сравнению с прошлым разом усилили.

Кортеж российской делегации прибывает к тому месту, где будут проходить переговоры. Внутри уже все готово для встречи, снаружи поставили бетонные блоки и заграждения. Прессу в этот раз держат на расстоянии.

Ничто и никто не должен мешать представительной группе гостей из России расположиться и отдохнуть после дороги.

На столах в помещении, где пройдет встреча, приготовлены букеты из сирени и орхидеи. Посредине флаги двух стран. По плану переговоры продлятся около полутора часов. О чем будут говорить – сейчас главный вопрос. Обещанного письменного американского ответа на российские предложения госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеву не везет.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками сейчас рассматривают несколько путей выхода из кризиса, который своими действиями создала Россия. Первый путь лежит через дипломатию и диалог, где мы все вместе, сообща, пытаемся решить проблемы, связанные с безопасностью в Европе. Другой путь – если Москва выбирает его, это конфронтация с последствиями, огромными последствиями для России", – заявил Блинкен.

По привычке обвиняя Россию в эскалации ситуации, США продолжает накачивать Украину оружием. По данным газеты The Wall Street Journal туда будут отправлены пять военно-транспортных вертолетов, но главное – Вашингтон разрешил трем прибалтийским странам продавать Киеву противотанковые и зенитные ракетные комплексы "Джавелин" и "Стингер".

Джо Байден, видимо, в силу возраста путается в показаниях: то утверждает, что российские солдаты уже вторглись на Украину, то теперь, что они вот-вот войдут. Накануне говорил, что ответ США будет сдержанным, сегодня – уже пророчит катастрофические последствия.

"Если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением. И у меня нет никаких сомнений в том, что если Путин все же выберет вторжение, то Россия заплатит за это очень высокую цену", – заявил американский президент.

Экономические санкции, удар по банковскому сектору, объявление России спонсором терроризма. Чем дальше – тем абсурднее, но несмотря на это в Женеве все же стартует второй раунд российско-американских переговоров.