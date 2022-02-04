Журналистов Deutsche Welle не собираются выдворять из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила в пятницу, что лишение аккредитации сотрудников медиакомпании Deutsche Welle не означает для них необходимости покинуть Россию.

"Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", – отметила Захарова.

По словам представителя МИДа, никто из корпункта Deutsche Welle не связывался с российскими дипломатами, пишет ТАСС.

"Самое интересное, что​​​... по крайней мере, до сегодняшнего утра завкорпунктом Deutsche Welle нам не звонил. Это удивительно, но это факт", – рассказала Захарова.

Захарова добавила, что немецкие дипломаты заявили о дистанцировании правительства Германии.

В МИД РФ, заключила Захарова, "мы всегда на связи, готовы помочь, оказать содействие, ответить на вопросы, войти в положение".

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