США занимаются пропагандой войны и раздуванием истерики

Свежие передовицы провинциальных изданий США, где обычно появляются сугубо локальные новости, сейчас сплошь посвящены мифическому вторжению. Техасская ежедневная газета называет нападение на Украину неизбежным. Развлекательный таблоид Las Vegas Review, который печатают в Лас-Вегасе, предлагает чуть ли не отсчитывать часы до наступления российских войск. Аналогичные панические интонации – у прессы в Нью-Джерси. Без преувеличения – всепроникающая истерия. Что уж тогда говорить про федеральные американские СМИ, типа пресловутого Bloomberg или CNN.

И, кстати, именно об этом – резонансный пост в Telegram-канале Марии Захаровой. По словам официального представителя МИД РФ, коллективный Запад не просто формирует вокруг Украины определенный фон дезинформации, но еще и создает надуманные основания для военной активности НАТО у российских границ. То есть фактически занимается пропагандой войны, которая строго запрещена международным законодательством. Когда этот запрет был зафиксирован? И почему Вашингтон так неприкрыто позволяет себе его обходить?

Американское агентство Bloomberg разве что обратный отсчет на своем сайте не повесило. Дату "неминуемого" вторжения России они регулярно переносят с осени 2021 года. В последний раз называли 15 февраля. Теперь осторожно обещают – до конца Олимпиады.

Их коллеги по цеху – издание Politico – со ссылкой на Байдена сообщают, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Но на прямой вопрос журналистов, какие планы у русских на среду, советник президента США по национальной безопасности ничего конкретного ответить не смог.

"Мы находимся в том периоде, когда вторжение может начаться в любой момент, когда Владимир Путин прикажет его начать. Я не буду комментировать детали информации, предоставленной разведкой, но хочу ясно дать понять, оно может произойти во время Олимпиады. Несмотря на спекуляции, что оно может произойти только после Олимпиады", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Высказывался Салливан и куда резче. Эти слова, процитированные CNN, о том, что Россия найдет предлог, чтобы напасть на Украину, припомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Подчеркнув: мир уже знает, кто все время врет. А то, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны.

Запрещает такую пропаганду еще со времен холодной войны первый пункт статьи №20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Интересно, что из девяти основных международных договоров по правам человека системы ООН Соединенные Штаты являются участниками только трех, включая этот. Но излюбленная практика Вашингтона (да и Лондона тоже) – формулировать множество оговорок, ловко обходя многие пункты.

Касаются эти оговорки и той самой статьи №20 Пакта. Она не требует от Соединенных Штатов мер, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений. Проще говоря, для них все это – не пропаганда войны, а свобода слова.

"В американской конституции есть первая поправка о свободе слова, она носит практически абсолютистский характер. И любой запрет военной пропаганды входит в противоречие с этой первой поправкой. Поэтому Америка пакт ратифицировала. Но здесь очевидная коллизия между национальным правом и наднациональным. И с этим связано то, что за 30 лет после ратификации Америка не имела ни одного судебного разбирательства и попыток кого-то осудить за военную пропаганду", – комментирует ситуацию политолог-американист Малек Дудаков.

А поводов, которые могли привести к судебным разбирательствам, история помнит достаточно. Военные конфликты в Ираке и бомбардировка Югославии тоже начинались с беспрецедентной по тем временам пропаганды, градус которой едва ли снизился после – ведь все эти действия еще предстояло объяснить или оправдать.

"Пентагон меняет информационные технологии во время операции "Буря в пустыне". После этого им дают название боевых информационных технологий, то есть технологии апробированы во время боевых действий. Так что, если говорить откровенно, тот информационно-пропагандистский контур, который сегодня сформировали ведущие информационные агентства США и их союзников, в фокусе внимания содержит слоган – Россия вторгается на Украину, и вокруг этого раскручивается информационный молох", – отмечает заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Противостоять этому можно и нужно. В том числе на международных площадках.

"С дезинформацией испокон веков всегда боролись одним способом – созывом общего собрания, конференции, того, что является авторитетом. Для того, чтобы авторитет этого органа был сильнее одного мнения, одной страны. Для этого в свое время создавалась Лига наций, для этого создавалась Организация Объединенных Наций", – подчеркивает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров.

Как вырастить войну из одной пробирки, Штаты, конечно, знают как никто другой. Но мир изменился. Он давно перестал быть однополярным, а значит, замолчать правду уже не получится. Кто врет — действительно, становится известно.

Больше новостей по теме – на медиаплатформе "Смотрим".