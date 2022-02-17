Мост, госпиталь и вертолеты. Западные СМИ упрямо ищут признаки вторжения на Украину

Первые подразделения российской армии вернулись в свои гарнизоны после совместных учений с Белоруссией. Об этом заявили сегодня в Минобороны. Но истерика по поводу мнимого вторжения России на Украину в западных СМИ не умолкает. США и вовсе заявили, что Москва наоборот наращивает силы на границе для нападения.

Россия не только не отводит войска с учений, а еще и перебрасывает новые силы к границе с Украиной. Уже плюс 7 тысяч человек. А суммарно там – 150 тысяч.

Это свежие заголовки на сайтах Reuters и CNN, например. Но западным СМИ не удалось превзойти себя. Новость преподносится все под тем же "хайли лайкли" углом. В этот раз ссылаются на анонимные источники в кулуарах Госдепа.

"Соединенные Штаты не верят заявлениям России о выводе войск от границы с Украиной и подозревают, что Москва увеличила свое присутствие на целых 7000 военнослужащих, заявил в среду высокопоставленный представитель администрации Байдена", – пишет Reuters.

При этом, как водится, фактам из официальных источников верить западные журналисты не очень-то хотят. А факты эти – в открытом доступе.

Вот по Крымскому мосту через керченский пролив проезжают железнодорожные составы с военной техникой. Это Южный военный округ завершил свою часть учений. Танки, БМП, самоходные артиллерийские установки – все перебазируется в пункты постоянной дислокации: в Дагестан и Чечню.

А эти подразделения бригады материально технического обеспечения уже прибыли в пункты постоянного базирования. Позади марш-бросок в 700 километров.

"Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации. Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Но вот SkyNews тоже продолжают подогревать истерию вокруг отвода российских войск: показали снимок со спутника – понтонный мост через реку Припять.

"На третьем изображении был показан новый военный понтонный мост, построенный через реку Припять менее чем в четырех милях от белорусско-украинской границы. Однако только по спутниковому снимку, сделанному 15 февраля, нельзя сказать, был ли мост возведен просто в рамках учений", – пишут Sky News.

Причем был ли он здесь раньше, каково его назначение, кем он был возведен – возможность отвечать на эти вопросы редакторы оставили своим зрителям и читателям. Главное ведь – посеять панику. Да и некогда разбираться. Аналитики компании космических технологий подкидывают новые и новые снимки белорусских территорий.

"Аналитики компании космических технологий Maxar говорят, что на одном из новых снимков был виден недавно возведенный полевой госпиталь на полигоне Осиповичи. Они также заметили тренировочную деятельность на базе", – добавляют Sky News.

По словам аналитиков, на другом снимке видно, что на аэродром Зябровка прибыло около 20 ударных вертолетов нового подразделения. Это при том, что финальная фаза российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" завершится только 20 февраля. И только после этого весь российский воинский контингент будет выведен с территории Белоруссии.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022" на территории Республики Беларусь сегодня и в субботу 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах Республики. После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", – заявил Конашенков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня же отметил, что всю технику и людей с совместных учений в одни сутки вывести просто невозможно.