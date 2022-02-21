Политолог: в Мюнхене умер глобальный мир и закрылись пути к отступлению

Одной из центральных тем обсуждения на авторской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" стала Мюнхенская конференция по безопасности. Гость студии, политолог Дмитрий Евстафьев, признался, что она произвела на него тяжелое впечатление. Он выделил и хорошие, и плохие новости, принесенные ей.

"Хорошая новость заключается в том, что на этой Мюнхенской конференции скончался глобальный мир, – считает эксперт. – Мир вот этой вот угарной глобализации, на которой была очень простая – надо было казаться, а не быть. Можно было не быть, но если ты кажешься, ты как бы присутствуешь. И вот эти все люди хотели казаться – доминирующей силой в Европе, казаться идеологически едиными. И это достаточно тяжелый момент для западного мира, потому что он перешел к черте, где надо перестать казаться и надо начать быть. Они все думают, что они все сделают информационно-политическими манипуляциями".

Самый главный посыл, не произнесенный Западом публично, но подразумеваемый в разговорах о санкциях, о том, что Россия должна сделать первый шаг, звучит, по мнению политолога, так: "Сдайте Путина". "И все нормально будет, будет вам iPhone, будет вам "Роллс-ройс"... Сдайте Путина", – "цитирует" Евстафьев посыл Запада. – Эта фраза обращена к понятным слоям российской элиты".

Вторая новость – "сложная", отмечает политолог. "То, что мы наблюдали в Мюнхене, это декларация постэкономики, – считает он. – Экономика исчезла полностью: все решения принимаются на основании политической, чуть было не сказал революционной, целесообразности. Что это такое? Я прочитал "замечательное" выступление Урсулы фон дер Ляйен. Она сказала: а мы обойдемся без российского газа. Это как? Это вы будете покупать российский газ, который в море "перекрашивается" формально, юридически в американский?" Эксперт напомнил, что именно так поступает Украина, покупая российский газ у Словакии.

"Украинизация Европы, – подвел итог политолог. – И вот это очень сложная для нас новость. Она происходит не только в политической области, но это начинает происходить и в экономической области. А теперь вопрос: а как долго Европа сможет продержаться в режиме постэкономики? Смогут ли сытые европейские государства, экономические системы продержаться в режиме постэкономики, каждый день доказывая бундес-бюргеру, что он должен больше платить за демократию, потому что "русские нападут", потому что "Фатерлянд в опасности?" Это такой вопрос, на который мы обязательно должны ответить".

И последняя новость – тоже хорошая, отмечает Евстафьев. "Хорошая новость: с моей точки зрения, Мюнхенская конференция отрезала нам путь к отступлению. Хода назад у нас нет. И у нашей политической элиты нет хода назад. Потому что это ультиматум. И если мы сейчас сделаем хотя бы маленький шажок назад, нас порвут. Просто в клочья. И первыми будут не Америка и не Польша. Первым нас придет рвать Китай, который поймет, что мы архиненадежный союзник, что мы отступили в ситуации, где могли выиграть. Что наша политическая элита не может держать рычаг. У нас нет возможности отступить. И это, на мой взгляд, хорошо".

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