Депрессия и БАДы: доктор Мясников рассказал, что губит печень

Человеческая печень – очень ранимый орган, который буквально принимает все удары на себя. Есть продукты и лекарства, которые очень негативно на нее влияют. Как уберечь печень, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" (все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим").

Известно, что печени вредит алкоголь. Его употребление может привести к гепатозу, как и неумеренное потребление трансжиров.

"Вы не едите жирного? А вот смотрите, где больше всего трансжиров. Не в мясе. Вот они – трансжиры, – указал Мясников на выпечку. – Трансжиры делают нашу выпечку вкусной, красивой на вид, она не черствеет. Только это губит нашу печень. Вот клетки печени, они работают, но если вы туда будете класть трансжиры, работающих клеток останется все меньше".

Еще одна угроза для печени – БАДы и лечебные травы, не говоря уже про лекарства.

"Допустим, мы всем людям с положительной пробой манту должны давать изониазид – лекарство, предотвращающее переход скрытой формы туберкулеза в открытую. Но оно плохо влияет на печень настолько, что после возраста 50 лет мы вообще его не даем, – рассказал Мясников. – Но вы-то вслепую принимаете травы, которые губят печень. Помните: 20 процентов всех острых токсических поражений печени происходит из-за того, что пациенты бесконтрольно принимают препараты с травами, купленные в аптеках. Особенно этим славятся китайские препараты".

"Вы не знаете, что вы принимаете, вы не знаете, как эти травы хранились, что в них содержится, вам – "просто травы", "это безвредно"... Это куда вреднее, чем обычные препараты", – подчеркнул эксперт.

Еще один фактор риска – депрессия и в целом плохое настроение.

"Что такое меланхолия? Это черная желчь, да? И так считалось, что меланхолия, депрессия – это болезни печени. Как мы называем человека нудного, невесёлого? Называем его желчный, – отметил Мясников. – Так вот, вставайте с хорошим настроением, всегда будьте бодры, активны, и печень скажет вам спасибо".

Врач напомнил о необходимости прививаться от гепатита. По его словам, вирусные гепатиты убивают десятки миллионов человек за год – больше, чем коронавирус.

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