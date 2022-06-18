Будет ли с кем говорить: Медведев усомнился в возможности переговоров с Украиной

"Будет о чем и с кем говорить?" – усомнился зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии о возможности возобновлении диалога в августе.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так", – допустил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. При этом о задал самый главный вопрос: с кем и о чем говорить?

Ранее Давид Арахамия в интервью "Голосу Америки" заявил, что Киев до августа готовится провести серию контрнаступлений. При этом представитель Киева на российско-украинских переговорах заявил, что Украина не примет потерю территорий.

"Это юридически невозможно", – подчеркнул Арахамия.

Киев не признает ни независимость двух республик Донбасса, ни результаты референдумов в Севастополе и Крыму, по результатам которых Крымский полуостров воссоединился с Россией. Более того, Украина разрабатывала и разрабатывает планы по наступлению в Донбассе, атакам на Крымский мост и возвращения Крыма под киевскую юрисдикцию военным путем. Эти планы стали одной из причин для начала Россией военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Среди целей спецоперации России – демилитаризация Украины, защита мирного населения Донбасса от уничтожения регулярными артиллерийскими и ракетными обстрелами.