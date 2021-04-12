"Поехали!": все машины Юрия Гагарина

Он сказал: "Поехали". Первый космонавт планеты Юрий Гагарин любил не только небо и самолеты, его земным увлечением всегда были автомобили и быстрая езда. Однажды он даже попал в аварию. В день 60-летия полета первого человека в космос вспомним все автомобили Гагарина.

"Он очень любил возиться с техникой, – рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" дочь космонавта Елена Гагарина. – Он очень трепетно относился к машинам".

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, утверждал герой произведений Ильфа и Петрова Остап Бендер. Сразу после полета в космос Герой Советского Союза, майор Гагарин получил от советского руководства свой первый автомобиль. И это был внедорожник!

Правда, этот ГАЗ-69 был не личным, а персональным автомобилем первого летчика-космонавта. Водил "козлика" сержант авиачасти, в которой служил Юрий Гагарин. У самого 27-летнего офицера ВВС на тот момент не было водительских прав.

Космическая "Волга"

Но ему уже была одобрена личная "Волга". ГАЗ-21Г Гагарин получил через два месяца после легендарного 108-минутного космического полета. Черная машина была из спецсерии. У нее был улучшенный велюровый салон и обилие хрома.

О том, как досталась эта машина первому космонавту, до сих пор спорят. По одной версии, он купил ее, потратив 15 тысяч рублей премии, полученных за первый космический полет. По другой, автомобиль космонавту презентовал за выдающиеся достижения перед страной Леонид Ильич Брежнев, который сам был заядлым автолюбителем.

Седан с госномером "78-78 МОД" теперь музейный экземпляр. Он хранится в стеклянной витрине Музее Гагарина.

"Блатные" номера

Часто Гагарина видели за рулем другой "двадцать первой" с номером "12-04 ЮАГ", но о судьбе этой бежевой "Волги" ничего не известно. В этой машине был символичен госномер: цифры обозначали дату первого полета космонавта, а буквы ЮАГ – его ФИО. Так что Гагарин был одним из первых обладателей "блатных" номеров.

Впрочем, по его колее пошли и другие космонавты. У Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича и Валерия Быковского на автомобильных номерах тоже были даты полетов – 06-08, 11-08, 12-08 и 14-06. А вот буквенные обозначения на их номерах тоже начинались с Юрия Алексеевича – буквосочетание ЮА в СССР было закреплено за Московской область, где и располагается Звездный городок.

Гагаринская иномарка

Мечтой любого советского человека была иномарка, а уж тем более спортивная иномарка. Но Юрий Гагарин был необычным советским человеком.

Эту машину он случайно увидел на авиасалоне в Ле-Бурже. И восхитился необычными формами и ее техническим совершенством.

Выпускаемый аэрокосмической корпорацией Matra Djet V был первым среднемоторным спорткаром, выпускаемым серийно. Машина, разработанная гонщиком и конструктором Рене Бонне, была как прорыв в космос для своего времени – хребтовая рама, независимая подвеска, дисковые тормоза и композитный кузов. Двигатель развивал 90 лошадиных сил, но для легкого спорткара это было вполне достаточно.

Во Франции восторг машиной Юрием Гагариным не остался незамеченным. В компании решили, что лучшей рекламы для машины не придумаешь, и в 1965 году подарили серо-бежевый экземпляр первому космонавту.

Правда, ездил на Matra Гагарин не часто. Во-первых, это была слишком заметная даже в Москве машина. Для Гагарина, который был стопроцентно узнаваем, даже зайти в обычную столовую было проблемой, а уж тем более ездить на такой приметной машине. Во-вторых, Matra немного пугала первого космонавта. Юрий Гагарин заметил, что машина самопроизвольно ускоряется.

После гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина Matra Djet V у вдовы Гагарина купил председатель литовского объединения любителей антикварных машин RIEDUVA Кястусис Индзюлас. Машина до сих пор стоит в Каунасе в ангаре на улице Кестуче. Переговоры о покупке машины вел Музей космонавтики. Но, по слухам, переговоры не увенчались успехом – музею не хватило денег на этот ценный экземпляр.

В зеленогорском автомобильном музее красный Pontiac Tempest. По легенде он был подарен Гагарину во время визита в США, но в Штатах первый советский космонавт никогда не был. Машина, к которой приложил руку легендарный инженер и автомобильный конструктор Джон ДеЛориан, якобы, принадлежала механику Гагарина. Он и улучшил американскую конструкцию авиационными приборами в салоне.

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