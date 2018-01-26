Гордон собрала подписи и решила сняться с выборов

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Президентские выборы 1 час назад
Гордон собрала подписи и решила сняться с выборовЧитайте нас в Telegram
Екатерина Гордон снимает свою кандидатуру с президентских выборов. "Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу", — заявила она. Певица и правозащитница собрала 105 тысяч в свою поддержку, но сдавать их в ЦИК раздумала.
Гордон была выдвинута кандидатом в президенты Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, напоминает ТАСС. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18 часов 31 января.
"Я поздравляю Россию с тем, что отныне у нее будет Конституционно-демократическая партия, в которой мы все нуждаемся. В ближайшие дни будут открываться наши региональные точки, в ближайшие дни будет опубликована наша программа: основная задача — это Конституция РФ и работа над тем, чтобы Российская Федерация стала социальным государством, которым она сейчас не является", — заявила Екатерина Гордон на пресс-конференции в Москве.
Ранее от участия в выборах отказался выдвинутый партией "Честно" Роман Худяков. Он честно передал все собранные в его поддержку 105 тысяч подписей в пользу своего потенциального конкурента на выборах – президента России Владимира Путина.
Свою кандидатуру с президентской гонки также снял лидер Монархической партии России Антон Баков.
Сейчас в избирательной кампании принимают участие 14 человек: два самовыдвиженца и 12 представителей партий.
Самовыдвиженцами идут на выборы Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.
Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Наталья Лисицына ("Рот фронт") и Михаил Козлов (Партия социальной защиты).
Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Эти две партии представлены в парламенте: кандидаты от парламентских партий освобождены по закону от требования сбора подписей.
Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тысяч подписей. Сторонники Путина заявили о том, что они в пять раз перекрыли этот показатель. За выдвижение Путина подписался 1 миллион и 600 тысяч россиян.
Кандидатам от непарламентских партий нужно собрать по 100 тысяч подписей. О выполнении этого требования уже отчитались штабы Титова, Явлинского, Собчак, Сурайкина.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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