Памфилова назвала решение Гордон нелогичным

В Центризбиркоме ждут разъяснений Екатерины Гордон о снятии с выборов. Провести сбор подписей и не участвовать — это очень странно, считает глава ЦИК Элла Памфилова. "Логики не вижу", — подчеркнула Памфилова.

"Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить, — надеется Элла Памфилова. — Я надеюсь, что Екатерина предполагает прийти, как и обещала, в 14:00 и объяснить, что это значит".

О том, что Екатерина Гордон приняла решение снять свою кандидатуру, сообщил ее пресс-секретарь Олег Цуриков. "Она собрала 107 с лишним тысяч подписей, но участвовать не будет. Она сегодня в ЦИКе, скорее всего, объявит об отказе", — процитировал официального представителя Гордон "Интерфакс".

"Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу", — заявила Екатерина Гордон.

При этом Екатерина Гордон прекращать свою политическую деятельность после ухода с избирательной кампании не собирается. Она собирается продолжить партийное строительство – развивать Конституционно-демократическую партию России.

Избирательную кампанию сейчас продолжают 14 человек. Среди них самовыдвиженцы Владимир Путин и Владимир Михайлов, а также представители партий — Владимир Жириновский от ЛДПР, Павел Грудинин от КПРФ, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партия роста, Григорий Явлинский от "Яблока", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ирина Волынец от Народной партии России, Станислав Полищук от Партии социальных реформ, Наталья Лисицына от "Рот фронта" и Михаил Козлов от Партии соцзащиты.