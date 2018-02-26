Россиянам разрешили попить белорусского молока до 6 марта

Мораторий на поставку молочных продуктов из Белоруссии в Россию перенесен Россельхознадзором с 26 февраля на 6 марта. Перенос производится по техническим причинам, отметил официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ограничения на поставки в Россию некоторых видов белорусского молока и сырья ввел 22 февраля российский надзорный орган, сообщает ТАСС. Запрет вводится на ввоз небезопасной молочной продукции – на наливные пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки, молочную наливную, концентрированную и сухую сыворотку, сывороточный концентрат и молочный белок. Поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты товары этих категорий будут возвращены в Белоруссию.

Запрет был введен после того, как с начала года в 32 поставках были выявлены нарушения санитарно-ветеринарных норм, а в 21 случае – следы антибиотиков и других вредных веществ.

На упакованное молоко и молочную продукцию эти запреты не распространяются.

В Москву 26 февраля прибыл делегация из Минска во главе с вице-премьером белорусского правительства Михаилом Русым. Делегация Минсельхозпрода, пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич. рассчитывает урегулировать в Москве вопросы, связанные с запретом ввоза в Россию молочной продукции из соседней республики.