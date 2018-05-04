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Отравление Скрипаля 29 минут назад
Дозы яда, которой якобы отравили Скрипалей, хватило бы на несколько кварталов
Количества яда, которое было применено в Солсбери, хватило бы, чтобы отравить жителей нескольких кварталов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что количество примененного вещества, "которым якобы были отравлены Скрипали — 50-100 граммов". Захарова поставила эти данные под сомнение. По ее словам, такого количества вещества "достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек". При этом британцы уверяют, что Скрипали "не то что выжили, но нормально функционируют".
Захарова добавила, что в России продолжают уделять пристальное внимание делу Скрипалей и проявляют "настоящее участие в судьбе российских граждан".
"Мы практически атакуем британскую сторону — в данном случае это слово более чем уместно — относительно предоставления доступа, либо фактической информации о том, где находятся Скрипали и в каком они сейчас состоянии", — отметила Захарова.
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что при отравлении Скрипалей использовалось около 50-100 граммов вещества, что "выходит за пределы объема, необходимого для исследований или защиты". Кроме того, отравляющее вещество, вероятно, было очень "устойчивым".
Между тем президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в ноябре 2017 года было произведено нервно-паралитическое вещество А230. По его словам, "количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен". Он подчеркнул, что было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было.
Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это лишний раз подтверждает авантюрность и провокационность истории с отравлением Скрипалей.
В свою очередь Захарова сказала, что Россия поставила перед НАТО вопрос о том, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок".
"Кто фиксировал это? Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", — заявила Захарова.
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