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Песков: Путин готов к встрече с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного, комментируя ситуацию о перспективах встречи Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.
По словам пресс-секретаря, глава российского государства "исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам", тем более к такому важному треку, как отношения с Украиной. Песков отметил, что встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, должен быть результат.
Пресс-секретарь подчеркнул, что пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы российская сторона имела полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к прямому контакту с Зеленским, но для этого необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника. По словам пресс-секретаря, российский лидер не отвергает никаких контактов априори, и он абсолютно готов к контактам. Но для этого нужно "точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми".
Также Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее украинский лидер обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков. При этом Зеленский отметил, что этот вопрос нужно решить спокойно, в рабочем режиме, поскольку они "просто исполняли приказ". Президент Украины не отрицает, что моряки нарушили российский закон.
По словам пресс-секретаря, что касается нотной переписки, нужно все-таки интересоваться в Министерстве иностранных дел России. Песков отметил, что там речь идет не об освобождении, поскольку следственные действия продолжаются, а разговор идет о необходимости явки моряков в суд. В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что у МИД Украины есть особенная позиция по этому вопросу и неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения.
"Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке. Такой вопрос, как вы знаете, звучал", — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, как российская сторона реагирует на призыв Зеленского отпустить украинских моряков.
"Я еще раз вас призываю, главным образом, внимательно перечитать те слова, которые сказал президент Российской Федерации", — отметил пресс-секретарь, добавляя, что предложение отпустить моряков для дальнейшей их явки в суд было сформулировано дипломатическим ведомством России, потому нюансы нужно узнавать у них.
В 2018 году 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера украинских Военно-морских сил Украины, а также рейдовый буксир нарушили государственную границу России в Черном море. Они несколько часов опасно маневрировали, при этом не реагируя на требования российских властей. Для того, чтобы задержать корабли, пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего трое украинских моряков получили легкие ранения.
На борту катеров и буксира оказались 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал случившееся провокацией, спланированной заранее, которая нужна была Порошенко из-за его низких рейтингов в преддверии президентских выборов.
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