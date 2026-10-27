12 грабителей погибли во время задержания в Папуа-Новой Гвинее

12 грабителей погибли после налета на магазин, когда пытались убежать от полиции 12 грабителей погибли во время задержания в Папуа-Новой Гвинее

Москва27 окт Вести.12 грабителей после совершения налета на магазин погибли во время перестрелки с полицейскими в Папуа - Новой Гвинее. Об этом передает NBC со ссылкой на правоохранителей.

Вооруженная группа ограбила магазин и попыталась уехать на угнанном автомобиле. Полицейские устроили погоню, и во время нее машина со злоумышленниками перевернулась. Выжившие грабители вступили в перестрелку с полицией.

В результате погони и стрельбы в целом погибли 12 злоумышленников.

Правоохранители задержали предполагаемого главаря банды. Похищенные из магазина деньги уже найдены. Также были обнаружены боеприпасы и оружие.

Проводится расследование.