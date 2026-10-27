Москва27 октВести.12 грабителей после совершения налета на магазин погибли во время перестрелки с полицейскими в Папуа - Новой Гвинее. Об этом передает NBC со ссылкой на правоохранителей.
Вооруженная группа ограбила магазин и попыталась уехать на угнанном автомобиле. Полицейские устроили погоню, и во время нее машина со злоумышленниками перевернулась. Выжившие грабители вступили в перестрелку с полицией.
В результате погони и стрельбы в целом погибли 12 злоумышленников.
Правоохранители задержали предполагаемого главаря банды. Похищенные из магазина деньги уже найдены. Также были обнаружены боеприпасы и оружие.
Проводится расследование.