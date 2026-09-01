В Непале фиксируют мародерство смытых из банков сейфов после паводка

В Непале полиция ищет смытые наводнением банковские сейфы В Непале фиксируют мародерство смытых из банков сейфов после паводка

Москва1 сен Вести.Полиция Непала после масштабного наводнения начала спецоперацию по розыску и охране банковских сейфов, которые были вымыты водой из банковских хранилищ. Об этом сообщает газета Times of India.

По данным местных властей, стихия затопила не менее 20 банковских отделений, унеся сейфы с наличными деньгами, золотом и другими ценными бумагами. Власти фиксируют случаи, когда местные жители находят унесенные сейфы и пытаются их взломать.

В районе Дхадинг правоохранители уже задержали 29 человек, успевших похитить из найденного сейфа 9,2 миллиона непальских рупий (около 60 тысяч долларов США).