Скончался новосибирский грабитель, известный как Фантомас Умер грабитель банков из Новосибирска по кличке Фантомас

Москва16 сен Вести.Умер грабитель банков и офисов микрозаймов Максим Галыга, также известный как Фантомас. Об этом сообщает газета "КП – Новосибирск".

В отношении мужчины ведется следствие, однако, по данным издания, оно может быть вскоре прекращено.

Сейчас идет следствие. Но, вероятнее всего, скоро будет прекращено. Новосибирский Фантомас мертв говорится в публикации

Газета пишет, что Галыга совершил девять налетов и был пойман после одного из них, когда пытался покинуть место преступления на велосипеде. Полицейские заметили и задержали его, а при досмотре обнаружили украденные деньги.

Фантомас был преступником-самоучкой: он читал криминальную литературу, чтобы понять, как действовать, и поначалу оттачивал навык на офисах микрозаймов. На банки он перешел позже. Ограбления мужчина совершал в маске и перчатках и не оставлял никаких следов.