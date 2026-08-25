Житель Новосибирска ограбил магазин из-за кредита на BMW Житель Новосибирска ограбил супермаркет, чтобы выплатить кредит за BMW

Москва25 авг Вести.В Новосибирске полицейские задержали местного жителя, ограбившего супермаркет ради погашения кредита на BMW, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, рано утром 24 августа в магазин на улице Жуковского в Заельцовском районе зашел неизвестный мужчина и, угрожая оружием, заставил охранника вынести сейф. Злоумышленник забрал добычу и скрылся. При этом он не догадывался, что в сейфе находились не деньги, а рабочая документация.

Личность налетчика оперативно установили и задержали его. Им оказался 51-летний местный житель.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина угрожал продавцам супермаркета охолощённым автоматом. Он пошел на разбой, чтобы раздобыть деньги для погашения кредита, ранее взятого им на покупку автомобиля марки BMW сказано в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о разбое. При обыске у него были изъяты охолощенный и пневматический пистолеты.