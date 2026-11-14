В Кисловодске спасли 16 кошек, которые остались в квартире с работающей плитой

16 кошек спасли в Кисловодске после того, как с их хозяйкой случилась беда В Кисловодске спасли 16 кошек, которые остались в квартире с работающей плитой

Москва14 ноя Вести.Сотрудники экстренных служб Кисловодска по поручению мэра города Евгения Моисеева спасли 16 кошек, которые находились в запертой квартире с работающей газовой плитой. Об этом Моисеев рассказал ТАСС.

По его словам, хозяйка квартиры выпала из окна третьего этажа и была госпитализирована. Кошки остались без присмотра. Жители написали главе города в соцсетях. Они рассказали, что квартире находятся порядка 18 кошек и работает конфорка на газовой плите.

Моисеев поручил незамедлительно направить на место необходимые экстренные службы. Чтобы попасть в помещение, специалистам пришлось вскрывать дверь.

В квартире действительно было много кошек, животные были сильно напуганы. К сожалению, две кошки умерли, всего волонтеры нашли 16 кошек рассказал Моисеев

На помощь животным пришли неравнодушные жители и волонтеры. Сейчас они находятся в стационаре ветеринарной клиники, где им проведут осмотр и вакцинацию. После этого им необходимо найти приют, пока хозяйка проходит реабилитацию.