Жильцы дома в Одинцово захотели выселить кота после взрыва на 19-м этаже Юрист оценил шансы жильцов выселить кота, устроившего взрыв газа в Подмосковье

Москва1 окт Вести.В подмосковном Одинцове в жилом комплексе "Одинцовский парк" произошел взрыв газовоздушной смеси на 19-м этаже многоквартирного дома. В результате инцидента на улице Белорусской были выбиты оконные рамы, разрушена межкомнатная перегородка и повреждена обшивка балкона, однако открытого горения не последовало, пострадавших нет.

По данным регионального главка МЧС, в квартире сдетонировал туристический газовый баллон объемом 200 мл, находившийся рядом с электроплитой. Примечательно, что хозяев в момент ЧП дома не было — в помещении находился лишь кот, который, по предварительной версии ведомства, мог случайно задеть и включить плиту, сообщает KP.RU.

Новость вызвала бурную реакцию среди соседей: в домовых чатах в шутку и всерьез обсуждают инициативу провести собрание собственников для "выселения" животного. Юристы отмечают, что хотя теоретически угроза безопасности жильцов может стать поводом для судебного иска, прецедентов выселения питомцев из-за подобных инцидентов в практике практически не встречается.