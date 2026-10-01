Взрыв газа в доме в Одинцово мог спровоцировать кот, случайно включивший плиту

Взрыв газового баллона в многоэтажке в Одинцово мог произойти по вине кота Взрыв газа в доме в Одинцово мог спровоцировать кот, случайно включивший плиту

Москва1 окт Вести.На улице Белорусская в подмосковном Одинцово произошел взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке. В результате произошли разрушения на 19 этаже, никто не пострадал, сообщили в МЧС Московской области в MAX.

По результатам проверки, предварительно установлено, что туристический газовый баллон объемом 200 мл. находился близко от электроплиты. Это привело к нагреву баллона и детонации.

В момент взрыва дома никого не было кроме кота. Питомец мог случайно включить электроплиту.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло разрушение на балконе и остекления на 19 этаже, перегородки между тамбуром и квартирой, открытого горения на момент прибытия не было отмечается в сообщении

МЧС предупреждает об опасности хранения взрывоопасных предметов вблизи источников повышенной температуры.