В московских приютах для животных не хватает мест для кошек Эксперт Янкаускас: в городских приютах Москвы не хватает мест для кошек

Москва6 ноя Вести.В московских приютах для бездомных животных критически не хватает мест для кошек - их общая вместимость по городу составляет всего 1200 мест. Подробнее о проблеме в интервью ИС "Вести" рассказал сотрудник Фонда защиты городских животных Константин Янкаускас.

По его словам, волонтерам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда большое количество кошек необходимо изымать у хозяев, которые содержат питомцев в антисанитарных условиях, и им выдается судебное предписание о запрете содержания животных.

В городе Москве, к сожалению, в городских приютах не хватает мест для кошек для исполнения подобных решений судебных. У нас за последние полгода примерно уже три случая, когда подобные решения суда о запрете содержания животных не исполняются, поскольку животные просто не изымаются в приюты, потому что некуда. У нас на всю Москву, это официальный ответ департамента ЖКХ, всего 1200 мест для кошек в приютах сообщил Янкаускас

Ранее сообщалось, что приюты могут отказать потенциальным хозяевам выдавать питомцев, если они не исполнят условия по организации безопасного нахождения животного в квартире.