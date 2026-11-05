Москва5 ноя Вести.Руководитель отдела по работе с партнерами благотворительного фонда помощи животным "Ника" Андрей Прокофьев рассказал ИС "Вести" о причинах, по которым в приютах могут отказать в выдаче питомца.

Могут быть совершенно разные причины. Есть такой как бы пул вопросов, когда, например, люди не готовы поставить сетки на окнах "антикошка". И мы понимаем, что это просто будет небезопасно… Вот в таком случае, например, возможен отказ… Обязательно мы проговариваем, рассказываем, показываем и объясняем, почему это нужно на практике. То есть не просто так нужны ежегодные прививки, осмотр ветеринара… Обязательно это все проговариваем, опять же, почему важно гулять на поводке, почему обязательно кошкам нужно также давать противопаразитарные препараты, хотя для многих это странно, потому что думают, что кошки же не гуляют нигде, поэтому зачем им это надо перечислил Прокофьев

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд помощи животным "Ника" планирует сформировать корпус зооволонтеров, который будет насчитывать 700 добровольцев.