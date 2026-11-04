Москва4 ноя Вести.Благотворительный фонд помощи животным "Ника" планирует сформировать корпус зооволонтеров, который будет насчитывать 700 добровольцев. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала президент организации Вера Митина.

По ее словам, фонд получил грант мэрии Москвы для социально ориентированных НКО размером три миллиона рублей.

Сейчас мы получили грант на три миллиона рублей, и эти средства пойдут на формирование волонтерского корпуса. Наша основная задача – подготовить 700 волонтеров в городе Москве, зооволонтеров, которые на регулярной основе смогут помогать животным сообщила Митина

На сегодняшний день в учреждении фонда проживают 500 собак и кошек, а также находится ветеринарная клиника, где оказывают медицинскую помощь пострадавшим животным, добавила она.

В рамках ежегодного конкурса грантов Москвы на поддержание некоммерческих организаций в этом году было выбрано 205 проектов по 12 номинациям – от волонтерства до городских инноваций. Размер финансирования составил от 500 тысяч до пяти миллионов рублей.