Москва20 октВести.Более 200 миллионов рублей направили москвичи в поддержку участников СВО и на гуманитарную помощь новым и приграничным регионам через сайт программы "Миллион призов". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Горожане переводят баллы, начисленные за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других. Москвичи могут перечислить от 100 городских баллов, при этом количество переводов не ограниченоговорится в сообщении
До 10 декабря 2026 года сохраняется возможность направить на благотворительность призовые баллы, полученные в розыгрышах акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва".
Баллы превращаются в реальную помощь: один балл равен одному рублюсообщается на портале
Эта инициатива проводится с августа 2024 года при поддержке фонда "Народный фронт. Все для победы!" и других НКО.