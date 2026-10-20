Москвичи направили более 200 млн рублей участникам СВО через "Миллион призов" Участники "Миллиона призов" направили более 200 млн рублей на помощь бойцам СВО

Москва20 окт Вести.Более 200 миллионов рублей направили москвичи в поддержку участников СВО и на гуманитарную помощь новым и приграничным регионам через сайт программы "Миллион призов". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Горожане переводят баллы, начисленные за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других. Москвичи могут перечислить от 100 городских баллов, при этом количество переводов не ограничено говорится в сообщении

До 10 декабря 2026 года сохраняется возможность направить на благотворительность призовые баллы, полученные в розыгрышах акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва".

Баллы превращаются в реальную помощь: один балл равен одному рублю сообщается на портале

Эта инициатива проводится с августа 2024 года при поддержке фонда "Народный фронт. Все для победы!" и других НКО.