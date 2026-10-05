Москва5 октВести.Более 218 тысяч горожан приняли участие в голосовании проекта "Активный гражданин" для выбора нового дизайна "Карты москвича". Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он отметил, что всего выбрано шесть новых дизайнов.
К 25-летию "Карты москвича" горожане выбрали для нее новый дизайннаписал градоначальник в MAX
Уточняется, что четыре дизайна вдохновлены столичной архитектурой и Москвой-рекой, а оставшиеся два являются творчеством юных художниц. Они изобразили сказочных героев на фоне современного города.
Выбрать карту с новым дизайном можно будет в конце 2026 года. Это можно будет сделать при оформлении первой карты или при перевыпуске по окончании срока действия.