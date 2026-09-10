25 человек погибли в результате пожара на судне в китайском Циндао Число жертв пожара на грузовом судне в китайском Циндао выросло до 25

Москва10 сен Вести.25 человек погибли в результате пожара на грузовом судне на верфи в китайском Циндао. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В четверг стало известно, что во время технического обслуживания на иностранном грузовом судне на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding начался пожар. На борту в это время находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы.

По состоянию на 19.24 10 сентября (14.24 мск) все 25 пропавших без вести были найдены, все они были без признаков жизни передал телеканал

Ранее сообщалось, что пожар также произошел на пассажирском пароме, который находился в водах у западного побережья Филиппин. Пять человек погибли, еще 42 спасли. Продолжаются поиски еще 87 пассажиров и членов экипажа.