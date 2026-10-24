Москва24 октВести.Писательница из ЮАР, работающая под псевдонимом Корал Харт, опубликовала за последние 20 месяцев 371 книгу, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию EWN. Романы она писала в соавторстве с искусственным интеллектом. Подавляющее большинство из написанных Харт совместно с нейросетями книг - любовные романы.
Харт потребовалось около трех месяцев для того, чтобы освоить несколько моделей ИИ. Она создала собственную систему, способную генерировать полноценные книги. Для создания нового романа писательнице вместе с ИИ требуется всего 45 минутпередает радио
На своих романах Корал Харт заработала более 1 миллиона долларов (более 81 миллиона рублей). С февраля 2025 года по октябрь 2026 года она продала более 1 миллиона экземпляров своих книг.
Ранее помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что использование искусственного интеллекта в литературе - это суровая данность, с которой предстоит жить людям.