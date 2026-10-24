371 роман за 20 месяцев: писательница заработала миллион долларов при помощи ИИ Писательница из ЮАР написала 371 роман за 20 месяцев

Москва24 окт Вести.Писательница из ЮАР, работающая под псевдонимом Корал Харт, опубликовала за последние 20 месяцев 371 книгу, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию EWN. Романы она писала в соавторстве с искусственным интеллектом. Подавляющее большинство из написанных Харт совместно с нейросетями книг - любовные романы.

Харт потребовалось около трех месяцев для того, чтобы освоить несколько моделей ИИ. Она создала собственную систему, способную генерировать полноценные книги. Для создания нового романа писательнице вместе с ИИ требуется всего 45 минут передает радио

На своих романах Корал Харт заработала более 1 миллиона долларов (более 81 миллиона рублей). С февраля 2025 года по октябрь 2026 года она продала более 1 миллиона экземпляров своих книг.

Ранее помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что использование искусственного интеллекта в литературе - это суровая данность, с которой предстоит жить людям.