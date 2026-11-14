Созданный ИИ блогер набрал 400 тыс подписчиков в соцсетях и продает книгу ИИ-блогер в Австралии набрал 400 тыс подписчиков и продает книгу рецептов

Москва14 ноя Вести.Кулинарный блогер в Австралии, созданный искусственным интеллектом (ИИ), собрал более 400 тысяч подписчиков в соцсети Instagram (запрещена в России) и продает там свою книгу рецептов, пишет австралийский портал News.com.au.

Как отмечает издание, в своих роликах "классический загорелый австралиец" готовит полезную пищу на фоне моря и белого пляжа. На его аккаунт в соцсети подписались свыше 400 тысяч человек, книга рецептов блогера продавалась за 27 австралийских долларов (порядка 18 долларов США).

Судя по всему, он достаточно влиятелен, что некоторые из них (подписчиков – ред.) купили его 67-страничную поваренную книгу… Но есть одна большая проблема – он не настоящий говорится в сообщении

По данным портала, для создания подобных ИИ-персонажей используются "практически идентичные сценарии в контенте, направляющие подписчиков к покупке таких товаров, как пищевые добавки или руководства по здоровому образу жизни".

Некоторые пользователи обратили внимание, что показанные блогером рецепты отсутствуют в его кулинарной книге, а еда по рецептам ИИ-блогера оказалась невкусной.

Ранее сообщалось, что писательница из ЮАР, работающая под псевдонимом Корал Харт, заработала миллион долларов, написав при помощи искусственного интеллекта 371 роман за 20 месяцев.