Москва10 окт Вести.Интернет-мошенники в прошлом году присвоили $442 млрд при помощи ИИ-технологий. Жертвами их действий стали жители 42 стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Global Anti-Scam Alliance (GASA).

В публикации говорится, что искусственный интеллект помогает злоумышленникам подделывать голоса и создавать фейковые сайты.

По данным издания, за два года число фишинговых страниц, созданных на базе ИИ, увеличилось более чем в четыре раза (до 10,6 тысяч).

Новизна ситуации заключается в том, что генераторы кода на базе ИИ позволяют человеку без навыков программирования всего за несколько минут создать убедительную поддельную страницу входа в банковский сервис говорится в отчете компании ZeroFox, подготовившей исследование для Bloomberg

Ранее сообщалось, что в России сократилось количество звонков от телефонных мошенников.