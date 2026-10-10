Москва10 октВести.Интернет-мошенники в прошлом году присвоили $442 млрд при помощи ИИ-технологий. Жертвами их действий стали жители 42 стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Global Anti-Scam Alliance (GASA).
В публикации говорится, что искусственный интеллект помогает злоумышленникам подделывать голоса и создавать фейковые сайты.
По данным издания, за два года число фишинговых страниц, созданных на базе ИИ, увеличилось более чем в четыре раза (до 10,6 тысяч).
Новизна ситуации заключается в том, что генераторы кода на базе ИИ позволяют человеку без навыков программирования всего за несколько минут создать убедительную поддельную страницу входа в банковский сервисговорится в отчете компании ZeroFox, подготовившей исследование для Bloomberg
Ранее сообщалось, что в России сократилось количество звонков от телефонных мошенников.